L'allenatore della Juve Maxha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro la Roma.'Ci ho parlato e ha chiesto scusa. Pagherà perché un errore così non si può fare'.'Parliamoci chiaro, non parliamo di numeri. Mourinho è mondiale nel preparare queste partite, la Juve ha fatto una buona gara anche se è stata rallentata. Abbiamo avuto un occasione con Rabiot senza subire molto, tranne in occasione del gol dove potevamo fare meglio. La Juve ha fatto 50 punti e questo nessuno lo deve dimenticare, è normale che ogni pareggio e ogni sconfitta ci crolla il mondo addosso'.Non mi aspettavo questo tipo di schieramento, ma la partita non era affatto semplice. Anche all'andata avvenne la stessa situazione, ma stasera siamo stati penalizzati'.'Stasera ha fatto una buona partita, si è mosso bene e sono contento della sua prestazione'.'Dovevamo difendere meglio sul tiro di Mancini ma la prestazione è stata buona'.