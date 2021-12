Ecco le parole di Massimilianoin conferenza stampa dopo"Siamo partiti bene con il giusto approccio. Il Bologna ha giocatori tecnici, non è mai facile vincere qui. C’è stata attenzione in fase difensiva, mentre quando c’è da attaccare si può migliorare. Questa settimana abbiamo lavorato a pieno, ora chiudiamo bene prima della sosta con poi gare difficili all’inizio dell’anno"."Abbiamo giocato con sacrificio. Kean e Bernardeschi hanno fatto una grande prova. Bisogna migliorare e tutti possiamo farlo. Non possiamo difendere in 7, sennò poi non si vincono le partite"."Si scivolava ma alcuni errori sono stati tecnici. Bisogna migliorare tanto e mettersi a disposizione di tutti. Kean? ​È una punta centrale ma oggi da esterno si è mosso bene. Fa ancora alcuni errori ma sono contento della sua partita. Cuadrado, invece, ha fatto un gran gol è si è proposto sempre bene".