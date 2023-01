Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo il durissimo ko di Napoli."Si spiega che il Napoli ha fatto una bella partita, c'è da fare i complimenti. Sapevamo della loro forza, abbiamo giocato al di sotto delle attese"."Affrontate Inter e Lazio vincendo due partite con difficoltà, stasera tutti i meriti vanno al Napoli. Ci sono serate che vanno così. Mi viene da sorridere: il terzo gol arriva da un cross, una palla buttata lì. Hai la reazione, vai sul 2-1, una palla lisciata sull'angolo e lì hai segni che ti manca energie. Devi stare sereno e tranquillo, il cammino è lungo. Il Napoli è una squadra che sta facendo molto bene, nel calcio ciò che vale oggi poi... da questa serata bisogna imparare, non serve deprimersi. Non bisognava esaltarsi prima, né deprimersi oggi":"Ripercussioni? Non bisogna averne. Ci saranno giorni di delusione, va trasformata in rabbia positiva in Coppa Italia, poi in casa con l'Atalanta. Bisogna reagire. Analizzare la partita e fare meglio"."Condizione atletica precaria? Quando perdi 5-1 non devi trovare giustificazioni. nel calcio dico che i gol presi con un'energia diversa non sarebbero arrivati. Dopo il terzo ti è crollato il mondo addosso, hai cercato di riprendere una partita. Rientri in campo, poi c'è stata la parata di Szczesny e abbiamo preso gol da angolo... Era difficile ribaltare la partita. Meriti al Napoli, dimostrano di essere i più forti"."Credo che stiamo facendo un percorso dove hanno giocato tanti giovani, siamo forse gli unici. Nessuno si sarebbe augurato questo, ma il Napoli sta viaggiando a 47 punti, merita la testa. Ci sono i meriti loro, la squadra è più forte delle altre e lo dimostra. Nel calcio ciò che vale ora non vale domani, l'ho imparato. Magari cambierà qualcosa tra due mesi. Ora hanno il vento in poppa, poi tra due mesi non si sa".