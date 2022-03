L'allenatore della Juve, Max Allegri, ha parlato durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Villarreal, facendo anche il punto su quella che sarà la scelta degli attaccanti titolari.



'Morata deve essere sempre pericoloso in attacco e deve fare gol come Vlahovic. Morata è in un buon momento mentale e sono contento, anche di Kean sono molto contento, ma stiamo tutti bene. Non ho detto nulla della formazione, mi mettete in bocca parole che non ho detto su Morata. Di due ne giocano tre e Vlahovic gioca. Morata si è messo a disposizione e avendo uno che fa il centravanti per lui è più facile'.