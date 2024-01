Le parole diin conferenza stampa:BILANCIO - “Il Sassuolo è una squadra che se affronti spezzando la partita può diventare pericoloso. Abbiamo rischiato su un angolo e poi abbiamo gestito bene grazie alla grande parata di Szczesny. Siamo stati bravi a difendere bassi e aggredire in fase offensiva. La squadra è stata brava a non scatenarli in velocità, bisogna fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo messo la quinta a sedici punti. Vlahovic ha fatto una bella partita, era molto più sereno. Stamattina ho parlato con lui e gli ho detto che col Frosinone voleva strafare, si è messo a litigare con l'arbitro. Stasera era molto più lucido”.VLAHOVIC - "Non è una risposta a nessuno, Dusan ha passato un momento complicato perché non stava bene. Ora lavora tanto per migliorare e sta trovando quella tranquillità giusta per gestire la partita. È un 2000, ha tanto tempo davanti".CAMBIASO - “È un giocatore che è cresciuto molto, intelligente e con grande tecnica. Son contento di tutti però dobbiamo rimanere coi piedi per terra, oggi anche quelli che sono entrati sono entrati molto bene. Bisogna continuare con questo spirito di gruppo, questa coesione è quello che ci ha portato a fare 49 punti”.INTER - “Non sono abituato a pensare a queste robe, sorpasso o non sorpasso. Bisogna giocare con il Lecce che è una squadra tosta che prende pochi gol. Finito lì penseremo all’Empoli, bisogna giocarne una alla volta”.YILDIZ e CHIESA - “Chiesa sta bene fisicamente e sono contento per lui, abbiamo bisogno del miglior Chiesa. Yildiz ha fatto buone giocate, ha avuto anche una situazione favorevole dove poteva far gol. Credo abbia perso solo un pallone, è un giocatore giovane ma ha grande tecnica”.