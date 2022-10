Massimiliano, in conferenza stampa, parla della vittoria sul Maccabi."L'ultimo quarto d'ora? Difficoltà. Altrimenti saremmo andati a Milano pensando d'aver risolto i problemi, abbiamo rischiato di subire il 2-2, fatto il 3-1 per fortuna. Non vuol dire smettere di giocare, ma gigioneggiare di meno ed essere più cattivi. Abbiamo avuto tante occasioni, sfruttate poche, dobbiamo essere più efficaci"."Diciamo che bisogna migliorare su quest'aspetto, quando le cose sembrano facili c'è stato un errore, siamo stati leggeri come squadra. E tutto si è complicato. La partita ti si rovescia e abbiamo rischiato il 2-2"."Buona squadra, ha giocato con il Benfica, con il Paris ha fatto una buona partita. E fino al settantesimo era dentro la partita. Abbiamo reso la partita più facile, ma martedì sarà tutt'altra partita"."Di Maria-Milik-Vlahovic? Quando staremo bene, magari potremo giocare. Non è un progetto con i 3 insieme, dipende dalle condizioni di tutti. Di Maria è un giocatore che capisce dove va la palla, dove smarcarsi. Stasera ha giocato da seconda punta, è importante giocare la palla, sa verticalizzare, fare assist. Che sono stati di pregevole fattura"."Nella lettura difensiva? Dipende dall'attenzione mentale, in quel momento quando tutto sembrava facile abbiamo mollato come squadra, non abbiamo fatto fallo sul gol loro. Non va bene, bisogna continuare a giocare perché era importante la differenza reti, essere più efficaci. Teniamo le antenne basse, ci prepariamo per sabato"."Bisogna essere bravi a riportare entusiasmo, fare buone prestazioni. Non abbiamo vinto in trasferta, spero di farlo sabato"."Non è una sorpresa, assolutamente. E' cresciuto, ha un'età matura per il salto in avanti. Credo abbia dimostrato di essere un ottimo giocatore, può migliorare nel gioco verticale, è migliorato in interdizione, ha fatto gol. E' negli anni più importante della sua carriera"."Dobbiamo fare un passo alla volta. Prima sabato, poi c'è da vincere con il Maccabi. Non è facile, c'è tifo e stadio pieno. La squadra non è male: quando sono entrati nella ripresa quei giocatori, hanno creato difficoltà. Facciamo un passo alla volta. Prima in Israele e poi a Lisbona"."Cambiare passo? Ha fatto una buona partita, è stato molto ordinato, lui ogni tanto va in giro per il campo. Non scordiamoci che è arrivato e ha giocato dopo tanta inattività. Quando avrà condizione migliore per ritmo e intensità, diventerà giocatore straordinario".