Massimilianoparla in conferenza stampa dopo Juventus-Fiorentina."Non sono più abituato, ho rifatto la zona mista!"."Questa vittoria ci deve rendere felici stasera, più arrabbiati per quello che abbiamo lasciato"."Buona prova rispetto alle ultime, c'era bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche a discapito di Bernardeschi che aveva fatto una buona prestazione con lo Zenit"."Passo indietro? La Fiorentina gioca molto bene a calcio, l'allenatore è molto bravo a farlo giocare così. Abbiamo sbagliato 3-4 volte l'ultimo passaggio, abbiamo tirato qualche volta in porta, preso una traversa. Morata sul filo del fuorigioco. E concesso poco. Abbiamo vinto tanti contrasti, tanti duelli, ha pesato molto sul risultato":"Assetto definitivo? I giocatori che giocano più insieme, migliorano. McKennie sta bene, ha dato la possibilità di recuperare a Bentancur, che è cresciuto molto. Locatelli sta giocando con continuità, non ha accusato il salto dal Sassuolo alla Juve. Rugani non giocava da due anni, Pellegrini bene, Perin. Siamo stati sereni nel giocare la palla da dietro, non era semplice. Abbiamo alternato, sfruttando la palla lunga su Rabiot"."Lo sappiamo anche noi, tutte le partite sono da bollino rosso fino ai prossimi 3 mesi. Le prestazioni devono essere queste. E' più facile vincere che perdere con queste prestazioni. Stasera è una partita pesante per noi, i ragazzi sono stati bravi"."Dopo la sosta è a posto":"Ha avuto un risentimento al flessore o tendine, non ho capito. Precauzionalmente l'ho lasciato fuori"."Problema prima della partita. Doveva star fuori già a Verona"."Ha giocato con un problema all'adduttore, l'ho tirato fuori"."Cascato col costato sul pallone, non si poteva allungare. Se non si poteva allungare, non poteva parare"."Arrivano mercoledì, quindi ci sono i sudamericani"."Bellissimo confronto, altrimenti Vlahovic stoppava la palla e lo si guardava. Vlahovic importante, lo è anche De Ligt. Ma anche Rugani. Gli hanno reso la partita molto più difficile"."Abbiamo lasciato... inutile dirlo, ma credo almeno 7 li abbiamo lasciati. Deve lasciarci arrabbiati, ma una squadra che vuole vincere deve passare e giocare da questo tipo di partite. Altrimenti diventi una squadra che può vincere e perdere con tutte. Col Sassuolo abbiamo tirato in porta non so quante volte, poi abbiamo perso. Con l'Empoli così. A Udine si è pareggiato. I ragazzi sono stati bravissimi. Una cosa positiva rimane lì: dobbiamo pensarci. Allora forse torniamo squadra".