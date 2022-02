Così Allegri in conferenza stampa dopo Atalanta-Juventus.



L'ANALISI – "Partita divertente, perderla sarebbe stato un dispiacere. I ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e hanno trovato il pareggio. È stata una bella gara tecnicamente parlando, è un buon risultato che allunga la striscia positiva. Per il quarto posto? È troppo presto, ma direi che è un pareggio importante".



SCONTRI DIRETTI – "Gioca in modo aggressivo. Sono stati bravi tecnicamente, ti mettono in difficoltà. Gli scontri diretti? L’anno dello scudetto col Milan abbiamo perso con le piccole e vinto gli scontri diretti. Non vuol dire niente. Quest’anno, non vincendo lo Scudetto perché siamo lontani, dobbiamo vincere con le piccole».



ZAKARIA – "Ha giocato due gare di fila, avevo bisogno di McKennie. Scegliere undici giocatori è difficile. L'ingresso di Kean? È entrato bene. Sta migliorando e trovando la giusta condizione".



SCONTRO SZCZESNY KOOPMEINERS – "Ha deciso così l’arbitro, io non do mai giudizi perché già faccio fatica a far l’allenatore. Non ci siamo mai lamentati delle decisioni a favore o contro, nel campionato le cose si equilibrano. Se ha deciso così va bene così".