Massimiliano Allegri, dalla sala conferenze di Marassi, si congeda così dalla Juventus.



LA PARTITA - "Mi sono anche divertito, abbiamo giocato bene. I ragazzi si sono allenati solo due volte, da un mese siamo in vacanza con il campionato vinto il 24 aprile matematicamente. Napoli? Bastavano i punti che avevamo fatto il mese prima. Una bella partita senza una vittoria. Mi spiace, ci tenevamo a chiudere con un risultato positivo".



QUAGLIARELLA - "Stagione straordinaria, Fabio è un grande professionista sennò non giochi stagioni del genere. Ha meritato tutta la scena".



MARASSI - "Qui ho iniziato vincendo lo Scudetto, il primo l'ho vinto qui con colpo di testa di Vidal. Cinque anni dopo abbiamo chiuso qui. Nella vita succedono cose che sembrano già disegnate. La squadra ha giocato una buona partita, hanno giocato quattro o cinque ragazzi giovani e tanti hanno debuttato quest'anno. Un bel risultato da parte di tutti. Gli altri hanno fatto una bella partita e siamo crollati a 10 dalla fine su due palle perse".



RIMPIANTI - "Assolutamente no. Abbiamo fatto tutti il massimo insieme e ringrazio tutti. Dai magazzinieri all'autista, Riccardo. Tutti quelli che ci sono stati vicini per cinque anni in modo elegante, naturale, con grande passione, che è quella che fa la differenza ed è quella che conta. La società mi ha permesso di lavorare dandomi sempre una rosa a disposizione. Lascio una squadra vincente, credo che nella prossima avrà grandissime possibilità di vincere lo scudetto, il nono. L'anno prossimo magari può arrivare un po' di fortuna in Champions: la squadra non è diventata scarsa in 20 giorni. La dirigenza sistemerà tutt. Vado via perché comunque la società ha deciso, lascio un gruppo di lavoro importante. Sono un professionista, la vita va avanti. Sapevo di non poter rimanere 20 anni, poteva essere oggi o domani. Esco con 5 anni di vittorie".



L'EPILOGO - "Me lo sarei aspettato 2 mesi fa? Sono stato fortunato: fosse arrivato il comunicato dopo l'Atalanta, sarebbe passato inosservato. Abbiamo così festeggiato tutti insieme. Grazie presidente per l'opportunità, sono fortunato ed è molto importante questo nella vita".