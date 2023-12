Le parole diin conferenza:BILANCIO - Abbiamo fatto 43 punti, stasera importante e delicata per la classifica. Il calcio è complicato, ti si rovescia contro tutto in un attimo, mantenere a distanza la Roma o aumentare il vantaggio era un obiettivo importante. Primo tempo equilibrato, poi una volta sbloccata abbiamo concesso poco e nulla, sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. Adesso obiettivo Coppa Italia e chiudiamo nel migliore dei modi. Poi la seconda parte di stagione dove l'obiettivo è il quarto posto.LA SQUADRA - Un percorso iniziato l'anno scorso. La percezione è diversa, l'anno scorso la squadra ha fatto 38 punti nel girone d'andata in una situazione che sono cominciati i casini a metà ottobre. In quei frangenti era difficile, quest'anno è diverso. C'è la crescita dei ragazzi, c'è più serenità, però questo è il proseguimento del lavoro di un anno fa. I punti li avevamo fatti anche l'anno scorso, con i giovani e i casini. C'è da essere contenti, allenandoci al meglio per vincere e tornare in Champions come è nel dna della Juventus.1-0 - No non mi dà fastidio. Spero di vincerne altr 152 1-0, poi magari vincere anche 3-0. L'importante è cercare di vincere attraverso la prestazione, sapere contro chi giochi. Battere la Roma no nera facile.INTER - E' calendario, per noi era importante vincere. Siamo rimasti attaccati all'Inter ma soprattutto ci siamo allontanati dal quinto posto. Non dobbiamo esaltarci ma credere che c'è ancora tanto da migliorare.YILDIZ - Di giovani ne ho visti tanti, Yildiz, a me il piacere di vedere giocatori che sanno giocare a calcio è una cosa meravigliosa, io sono un esteta di queste cose. Ha fatto una partita tecnicamente straordinaria. Chiesa ha fatto altrettanto bene, l'importante è continuare a lavorare così.EQUILIBRIO - Spiegare il calcio è un casino. Nelle partite secche giocare contro la Roma di Mourinho è difficile, stanno facendo un ottimo campionato e sono in corsa per il quarto posto.YILDIZ - E' alla seconda va lasciato sereno e tranquillo. E' intelligente e non si monta la testa, ma è un giovane e ci sarà il momento delle difficoltà. Come succcesso a Fagioli, MIretti e tutti i giovani. Stasrea però una partita contro la Roma, che è squadra fisica ed esperta, e lui è stato molto bravo.POSSESSO PALLA - Abbiam ofatto bene tecnicamente, sotto pressione ne abbiamo buttata via qualcuna