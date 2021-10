Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Zenit: "Di stasera teniamo l'ottimo risultato, potevamo far meglio in campo, ma è un buon segno. Così ci prepareremo al meglio per l'impegno di domenica sera contro l'Inter. Quando fai tanti risultati ci può essere anche il pericolo dietro l'angolo, allentare la tensione. Abbiamo accelerato poco, fatto cose buone e meno buone, siamo stati bravi a portare a casa la vittoria, fondamentale per il passaggio del turno.Qualcosa in più? Non era facile contro una squadra chiusa, negli ultimi 30 metri bisogna essere più sereni e fare scelte migliori. Questo lo faremo, sono tante partite che giochiamo e poteva esserci stanchezza.- Il calcio è strano così. Non aveva fatto bene, ma è stato decisivo. Vuol dire che era con la testa nella partita, che cercava questo gol per sbloccarlo e farlo crescere in autostima".