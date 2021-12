Massimilianoin conferenza stampa commenta"Devono stare solo sereni gli attaccanti, la squadra, il gol nelle gambe ce l'abbiamo. Li faremo. Anche perché con la partita di stasera possiamo solo migliorare il rapporto occasioni costruite-gol fatti. Dobbiamo stare sereni, possiamo solo migliorare. C'è l'aspetto positivo. I ragazzi hanno fatto una bella partita, divertente, senza concedere. Sono stati nei 90 minuti, aggredendo la partita. Con calma, ci vuole pazienza, è un altro passo in avanti. Ora mercoledì c'è da chiudere al meglio il turno Champions e concentrarsi sul campionato"."Tolto perché l'ho ammonito, magari uno scappava, un mezzo fallo e rischiavo di restare in 10. E' entrato Alex. Sono contento, ha fatto una buona prestazione"."Sono contento della prestazione della squadra, ci siamo mossi bene, abbiamo giocato tecnicamente anche quando hanno alzato l'intensità. Ci sono i presupposti in questo periodo per lavorare di più e meglio"."Ripeto: credo stasera non ci sia da fare niente appunti a nessuno, la squadra ha fatto una buona partita tecnica e mentale. Chi ha giocato dall'inizio e chi alla fine"."Dybala ha fatto una bella prestazione, ha bisogno di un punto in avanti che sia un centravanti. Da sempre. Cresce in condizione"."Dispiaciuto dalla reazione? No, lo sapevo che aveva quella reazione. Era nervoso e gli ho detto 'ti ho tolto sennò prendevi un'altra ammonizione'. Lui mi ha detto: 'Non ho fatto niente'. E io: 'Ho capito che non hai fatto niente, ma che ne so'. Poi si è calmato e non è successo niente"."Con questi giocatori siamo più equilibrati da tutte e due le parti. Gli esterni danno ampiezza sulla sinistra, dall'altra parte vanno più dentro al campo"."Un solo cambio? La squadra ha fatto bene, in questo momento era giusto non cambiare per me. Siamo andati avanti con questi giocatori"."Bonucci credo abbia giocato una quantità industriale di partite, gli ho detto che aveva bisogno di riposare. Chiellini veniva da un lungo periodo di stop, ho preferito far giocare Chiellini"."Come si trova un equilibrio? Ne abbiamo un po' in squadra di mancini, ho messo anche Rabiot per non farsi mancare niente"."Voleva crossare? No, voleva tirare. Fare gol".