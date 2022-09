Massimiliano, in conferenza stampa, analizza Juve-Benfica."In questi momenti credo ci siano poche spiegazioni. Sul 2-1 gara finita, eravamo crollati a livello psicologico. C'è da stare in silenzio, lavorare e fare un passettino per ritirarsi su. Il calcio ti dà possibilità di fare cose nuove, ora abbiamo il campionato a 4 giorni. Questi momenti capitano nel calcio, capiteranno fortunatamente perché saremo ancora nel calcio, va affrontato tutto con lucidità. Non possiamo perdere però due partite di Champions"."Ce ne possono essere tanti, andare a cercare dei problemi non ha senso. Serve una veloce soluzione, è un momento difficile in Champions, dopo 10 anni è la prima volta con due sconfitte. Ora la Champions è complicata, non stiamo qui a dire che è ancora possibile. Ora c'è Monza vicino e abbiamo 4 giorni per preparare al meglio la partita. Spiegazioni? Posso stare tutta la notte a dire, a fare... bisogna pensare a cosa fare"."Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, serve senso di responsabilità. Non strafare, ma fare. Normale che veniamo da domenica, avevamo sprecato energie fisiche e nervose. Ci sono assenti, giocatori che hanno giocato 8-9 partite di seguito. Non è facile. Stare qui, a spiegare non mi va neanche. C'è solo da fare, stasera la squadra è partita bene e non abbiamo difeso bene nella nostra metà campo. Ci era successo con la Salernitana, ma è tutto da migliorare. Se teniamo ritmo difendiamo bene, sennò difendiamo male e siamo tutti dietro la linea della palla"."Mi sento più parte della soluzione, devo trovare una soluzione"."Angel ha fatto mezzo allenamento con la squadra, deve trovare una soluzione. Poi ho tolto Milik e mettendo Di Maria, non in condizione ottimale, stavamo soffrendo e ho dovuto togliere Vlahovic o Milik. Volevo un centrocampista con una punta aggiunta"."Fischi finali giusti, abbiamo perso in casa. Il pubblico ci ha sostenuto fino alla fine, da queste situazioni ci si risolleva solo con il lavoro"."No, assolutamente"."Se me l'aspettavo? Sapevo che comunque, quando sono tornato, ci voleva tempo per ricostruire. Purtroppo non credevo che in questo momento si perdessero 2 partite di fila. Dopo 9 anni di vittorie, è difficile continuare a vincere in un anno. Lo sappiamo tutti. L'importante è cercare di far bene, rimanere nella Champions. Queste due partite fanno girare le scatole, parlare non serve a nulla, ma meno si parla e meglio è".