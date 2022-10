Massimiliano, in conferenza stampa, ha parlato così dopo Lecce-Juve."Lo scorso anno siamo partiti male e poi abbiamo ritrovato la retta via. Quest’anno ci sono state diverse vicissitudini, ma il calcio è strano. Oggi McKennie non stava benissimo, è entrato poi Fagioli che l’ha risolta con un grande gol. Poi abbiamo tanti infortunati, speriamo di arrivare al meglio al 13 novembre. Giocare nella Juventus non è semplice. Oggi abbiamo messo in campo incoscienza e follia, ma c’è stata anche un po’ di fortuna"."Deve conoscere di più il ruolo, ma ha qualità importanti sulle quali lavorare"."Grande rispetto per una squadra che se l’è sempre giocata contro chiunque. Una squadra che se rimane in partita può sempre darti fastidio. Abbiamo avuto diverse situazioni favorevoli, la partita era quella che dovevamo fare".