L'allenatore della Juve, Massimiliano, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro la Salernitana per 6-1.- "Per noi, non avendo le coppe europee la Coppa Italia diventa importante. Una volta in svantaggio la squadra ha reagito bene, trovato buone geometrie e siamo stati molto offensivi. Ora dobbiamo mettere da parte questo passaggio, domenica troveremo una squadra arrabbiata che vorrà reagire in un ambiente diverso”.“Con la Roma Federico era in panchina anche perché veniva da una settimana in cui si era mezzo allenato. Abbiamo fatto una buona partita per come ci siamo proposti in fase offensiva, dobbiamo migliorare nell’ultimo passaggio”.- “Lui è un ragazzo giovane e deve rimanere tranquillo. . Anche stasera comunque chi è entrato dalla panchina l’ha fatto con la cattiveria giusta, bisogna continuare a lavorare e migliorare".- “Ha fatto una buona partita tecnicamente, come Cambiaso., maE' normale che possa avere momenti di flessione, è un ragazzo molto giovane e stasera ha dimostrato le capacità che ha”.- “, dopo l’errore ha fatto una buona partita. Divertimento? Va benissimo, però poi non si deve cadere nel piacere di giocare se poi non vinciamo le partite. Dobbiamo migliorare col pallone tra i piedi e in fase difensivi, quando troviamo l’equilibrio abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti”.- “Buona prestazione, ha sbagliato qualche palla di troppo però era la prima volta che giocava dall’inizio dopo tanti mesi. Sono contento della prestazione”