di CC, inviato allo Stadium

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa dopo la vittoria con il Verona.



MORATA MVP - "Una volta ogni tanto! L'ho avuto per anni, è stato sempre criticato. Lui è un giocatore vero, sa fare ciò che deve fare. E' stato molto bravo. Restiamo coi piedi per terra, vinta una partita contro una squadra tosta. Pressa, corre, fa una partita di duelli e noi li abbiamo portati dalla nostra parte. Sia all'inizio che nella ripresa abbiamo avuto occasioni per fare più gol. Abbiamo subito qualcosa, ma è stata una bella partita. I ragazzi si sono comportati bene, ci mettiamo in condizione per lottare per i primi 4 posti".



DISPONIBILITA' ATTACCO - "Dybala e Morata con Vlahovic? Si sono messi a disposizione, sono stati bravi. Dybala grande giocata sul primo gol, Morata sul secondo. Poi hanno fatto quello che chiedevo. Così sfruttiamo tutta la qualità. Poi chi è stanco davanti c'è qualcuno che ci consente di avere più possibilità di fare gol".



CORSA SCUDETTO - "Ancora fuori dai giochi? Le tre davanti è difficile, quasi impossibili da raggiungere. Hanno 8 punti. Si fa la corsa sull'Atalanta, diretta concorrente, stasera vittoria importante".



ZAKARIA - "Lui è abituato a giocare a due, stasera a 3 ha giocato bene. Gol, buon inserimento, fatto un assist importante. Ha questa giocata di piatto, è veloce nella consegna della palla, non era facile perché è stato catapultato in una partita non facile. Contento della sua partita".



CONDIZIONI CHIELLINI E ZAKARIA - "Zakaria ha preso una botta di dietro, sul lombare vediamo cos'avrà. Chiellini fastidio al polpaccio, vedremo".



VLAHOVIC - "Gli piace la lotta, oltre alle qualità dove deve migliorare lì nella porzione di gioco".



DYBALA - "Rende sempre bene con la palla, ha grande qualità e ha occasione di fare gol. Si è sacrificato, sta trovando condizione ottimale e sono contento. Detto e ripeto: in questi quattro mesi, nella seconda parte di stagione sarà valore aggiunto". GIOCATORI TECNICI - "Più ne metto in campo, più mi serve equilibrio. Arthur per me ha fatto una buona partita, ha giocato bene, rubando tanti palloni. I tre davanti hanno qualità tecnica e non era facile. Loro continuavano a venirci addosso e non era facile. Poi con altre squadre così si può trovare giovamento".



DYBALA - "Cambio non programmato. Ha giocato 70 minuti bene, molto contento. C'era bisogno di gambe fresche e di gente fresca. Paulo tornava dalla nazionale, aveva fatto 70 minuti d'intensità e ho preferito toglierlo".



BONUCCI - "Sta meglio, oggi è venuto in panchina, giovedì può essere della partita":



RISPETTO ALL'ANDATA - "Non è sempre tutto uguale, noi andammo a Verona dopo aver perso in casa con il Sassuolo, partita allucinante. Prendemmo due schiaffi, abbiamo avuto l'occasione per il vantaggio, sbagliato gol, abbiamo perso tanti duelli. Ora siamo cresciuti, stiamo bene, abbiamo lavorato bene durante la settimana. Miglioriamo così sul piano del gioco, della compattezza, senza farsi prendere dall'euforia. Stasera importante perché si rischiava di fare un fuorigiri. Invece la squadra ha giocato una partita attenta, d'attenzione, sapendo che poteva fare gol da un momento all'altro":



TIPOLOGIA DI GIOCO - "Non è variare a seconda delle squadre, può variare a seconda dei momenti e delle condizioni. Magari tra 20 giorni, un mese, la partita... stasera c'era bisogno di questi tre davanti. Era particolare, giocavamo contro una squadra con grande tecnica. E sono stati bravi. Magari tra un mese cambieranno le cose, ma non sarà bocciato nessuno. Dipende dalle condizioni fisiche e mentali, scelgo in base a loro".



NUOVO RUOLO - "Può migliorare Morata? Non ha un nuovo ruolo, ha fatto sei mesi da punta centrale, giocando spalle alla porta e non sono le sue caratteristiche. Ha bisogno di un altro davanti, è fisico e con campo davanti può fare la differenza. Non deve fare punto di riferimento, nonostante questo ha fatto ottime partite. Il giudizio è buono".



RINNOVO DE SCIGLIO - "Ci pensa la società. Sono 10 anni che me lo porto dietro, l'ho avuto spesso con me. Ora lo vedo molto più sereno e tranquillo, ha qualità tecniche importanti. Sta facendo bene, sono contento".