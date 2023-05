Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il 4-1 subito contro l'Empoli. Ecco le sue dichiarazioni."Dispiace per la sconfitta, molto, volevamo vincere. Siamo crollati dopo due gol e dopo aver iniziato bene. La sentenza arrivata 10 minuti prima dell'inizio? E' quattro mesi che viviamo in questa situazione, i ragazzi hanno fatto tutto quello che potevano fare. Credo sia stato uno stillicidio a livello umano. Spero e mi auguro che finisca tutto il prima possibile. Una volta che sarà finito potremo lavorare tutti meglio e bene. Credo che la Juve debba tornare a lavorare così, con calma e con certezze, in pace. Ora abbiamo due partite importanti, perché sul campo 69 punti li abbiamo fatti e siamo secondi. Questa situazione destabilizza e non poco. Poi si può criticare e va bene. Ma guardacaso inizi bene e prendi gol alla prima occasione, sfiori l'1-1 e prendi il 2-0, sbagli il 2-1, poi di nuovo con la girata di Vlahovic e prendi il 3-1 sull'errore di Alex Sandro. Questa è l'annata, non c'è niente da fare, bisogna accettarla, essendo lucidi e analizzandola insieme alla società. Speriamo che le cose finiscano il prima possibile.- Stasera sono stanco anche io, è umano, permettetemelo. Abbiamo giocato una partita con l'Inter in casa in Coppa Italia e avete visto cos'è successo, dopo tre giorni con il Napoli ci tolgono un gol al 90esimo, con la Salernitana un gol buono e ce l'hanno tolto. Andiamo a Milano contro l'Inter e giochiamo una partita difficile, ma non era facile così. E a Siviglia abbiamo fatto una buona partita, poi siamo usciti e sei finito svuotato perché i ragazzi ci tenevano a vincere l'Europa League. E arrivi a Empoli con ciò che rimane, ma va così. Siamo arrivati allo stadio e avevamo 69 punti, torniamo negli spogliatoi e sono 59. Alla squadra ho provato a dire che avevamo ancora un'opportunità, perché da 4 mesi si può parlare solo di opportunità. Chiedo solo questo, che finisca presto, nel rispetto di chi lavora. Togli, metti, non si sa, processi, non è stato bello e incide. Siamo partiti anche bene, alla prima occasione prendi gol e sei fragile, ma credo sia normale.Tanti oggi e con il Siviglia? E' coincisa con le più occasioni che abbiamo avuto paradossalmente, la differenza è che se non fai gol rischi di subire. A Siviglia e stasera abbiamo avuto tante occasioni pulite, anche oggi, se poi non fai gol può andare così".