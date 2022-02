di CC, inviato allo Stadium

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, parla dopo il pari con il Torino.



VLAHOVIC - "Ha fatto una buona prestazione, ha trovato un difensore come Bremer che ha dato filo da torcere. Arriva da diverse partite, uno spreco di energie non indifferente. Era stato meno brillante nell'ultima partita. Poi un periodo d'adattamento diamoglielo, gioca ogni tre giorni. Non è un marziano, giocava una partita alla settimana, a livello fisico e mentale non è uguale. Contento di ciò che ha fatto,come per tutta la squadra".



LA PRESTAZIONE - "Abbiamo passato i primi 10 minuti un po' in balia dei metri, eravamo molli. Poi la squadra è entrata in partita, è andata in vantaggio, abbiamo rischiato poco prima. Paradossalmente, nella ripresa, quando non avevamo rischiato, abbiamo subito il gol. Abbiamo cercato la vittoria... ma il percorso finirà il 21 maggio, vincendo stasera davamo un bel colpo alla classifica. Vediamo le cose positive, chce veniamo da 12 partite utili. Ci prepariamo al Villarreal, questa l'avremmo persa a inizio stagione. Il punto di oggi amareggia? Alla fine della stagione sarà importante. Per arrivare a fine campionato non puoi sempre vincere e i pareggi sono importanti. Si entra e si esce per un punto, tante volte. Il Toro ha fatto una bella partita, aggressiva, hanno corso molto. Hanno fatto buone cose e nel secondo tempo meno del primo e poi abbiamo preso gol. Sono contento dei ragazzi e della squadra, hanno voluto portare a casa il risultato".



INFORTUNATI - "Rugani ha avuto fastidio al flessore, Dybala un indurimento dietro al flessore. Pellegrini ha avuto una botta".



DYBALA IN CHAMPIONS - "Presto per dirlo, vediamo".



L'ANGOLO DI DE LIGT - "L'avevamo preparato, abbiamo provato a segnare anche sul primo palo. Sono state queste partite che vinci magari con gli episodi".



SQUADRE AGGRESSIVE - "Mettono in difficoltà? Sono squadre fisiche. Con il Verona meglio perché brillanti, stasera si chiude un ciclo e dalla prossima giocheremo con squadre che giocano diversamente".



BONUCCI - "Può recuperare? Tutto da valutare. Una cosa è certa: in campo va chi sta bene, altrimenti devi togliere giocatori dopo 20 minuti. Non mi va di rischiare. Poi escono e stanno fuori un mese":



CONDIZIONE - "Potevamo dare meno punti di riferimento, quando hai un avversario che ti prende le misure e non ti fa giocare, loro dietro marcavano a uomo, dovevamo muoverci di più e portare i loro difensori nelle zone meno forti. Invece su questo non l'abbiamo fatto e li abbiamo avvantaggiati".



VILLARREAL - "Spagnoleggiante? Un po' meno. Emery è sveglio, concede poco. Sono una squadra fisica, due partite poi da 90 minuti che vanno giocate con ordine, tecnica e da squadra. Completamente diversa".



REGGERE IL TRIDENTE - "Stasera siamo stati meno brillanti, su queste palle che arrivavano davanti. Meriti del Torino, anche. Ma ci sono situazioni di partita dove cerchi lo spazio, ti muovi, per creare lo spazio".



COSTRUIRE AZIONI - "A Bergamo avevamo fatto di più, oggi abbiamo fatto fatica. Il Toro aveva condizioni ottime, nella ripresa dovevamo essere più lucidi e poi abbiamo sbagliato".



KEAN - "Fa fatica? Sta bene, si allena, non è facile entrare a partita in corso. Da esterno ha fatto meglio".