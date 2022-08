Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo il match con il Sassuolo."Di Maria sta bene, domani vediamo gli esami fatti. Il problema all'adduttore l'ha sempre avuto, anche settimana scorsa"."Cosa mi è piaciuto? E' stata una partita diciamo bella, per alcune trame di gioco. Solo 10 minuti nel primo tempo con due palle perse in uscita... abbiamo perso certezze, hanno tirato e con Defrel c'è stata l'occasione. Poi siamo andati in vantaggio, nella ripresa fatto bene la fase difensiva, siamo stati ordinati, poi è arrivato il terzo gol. Potevamo sfruttare meglio alcuni contropiedi, ma buona partita per essere la prima. abbiamo giocato solo 90 minuti, serve lavorare bene e molto. Sono contento della prestazione, hanno giocato dei ragazzi che hanno fatto bene quando il momento non era facile":"Piattume? Alla fine l'anno scorso è stata una buona stagione. Raggiunto l'obiettivo del quarto posto. Pensiamo al futuro, Di Maria è un campione. Il pubblico si entusiasma se i giocatori giocano bene singolarmente. La squadra si è mossa bene, è normale che ci sia bisogno di migliorare"."Sono contento per Mattia, se lo merita. Ottimo portiere ed è un ragazzo d'oro, molto importante negli spogliatoi"."Se si vuole vedere la squadra che non stava facendo bene... Non è neanche questo, ho cambiato per dare ordine, tranquillità e per coprire meglio il campo. E' nata la partita giusta lì. Ho fatto bene dopo o male prima".