, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Torino."Abbiamo sbagliato perché siamo andati dietro a loro, se vai a prenderli alti ti allunga, dai portieri ai difensori su Singo. Sono bravi a palleggiare. Il calcio è strano, abbiamo difeso leggeri e dopo aver pareggiato, con la partita in equilibrio, abbiamo sbagliato molto tecnicamente. Hanno dimostrato tanto in tutte le partite, hanno vinto a Firenze... Nel secondo tempo siamo stati più bravi, abbiamo avuto la maturità di giocare le partite in vario modo e l'interpretazione è stata giusta nella ripresa"."Giovedì abbiamo speso molte energie a livello mentale, poi la partita è andata in discesa. Venivamo da una settimana pesante, giovedì c'era l'obbligo del risultato, in campionato come la mettiamo e guardiamo bisogna vincere. Se la guardiamo con la classifica dei 35 punti stasera era importante vincere per staccare il Toro e prendere il Bologna, ma bisogna avere chiaro cosa dobbiamo fare e allora bisogna arrivare a 50, togliamo quelli della Salernitana. Sul campo, bisogna fare la stagione, a prescindere da ciò che succederà, non lo so e non voglio saperlo, dobbiamo fare quei punti per arrivare tra i primi 4"."Soddisfatto? Come Iling, come Soulé, come Miretti, Fagioli... sono ragazzi dall'U23 e sono della prima squadra. Stasera ho fatto la scelta di Enzo, mi aveva dato segnali importanti. Può migliorare, l'ho tolto quando stava facendo meglio, in una partita complicata. Mi dispiace per Paredes, faccio delle scelte in funzione della squadra. Tutti, quando chiamati in causa, devono farsi trovare pronti per aiutare i compagni. Nel calcio c'è il rettangolo verde e dà i voi"."E' entrato bene, 25 minuti dopo un anno che non giocava. Tutti sono entrati bene. Per arrivare a raggiungere i risultati, tutti devono essere in grado di dare disponibilità ai compagni. E l'ABC per centrale gli obiettivi. Quale collocazione tattica? Lui titolare... Stasera abbiamo finito con Rabiot davanti alla difesa e lui mezzala. Ci sono tante partite, 5 sostituzioni sono il 50% della squadra, tolto il portiere. Tutti devono sentirsi partecipi"."L'intervallo sul 2-2 è stato fondamentale, una volta fatto gol lì, diciamo che abbiamo sistemato alcune cose e il secondo tempo è andato così. Poi i cambi: sono entrati 5 giocatori importanti e hanno impattato sulla squadra"."Filip ha fatto una partita importante, ha questa grande capacità di mettere queste palle in mezzo con l'uomo davanti. Sia in fase offensiva che difensiva"."Assolutamente sì, non avevamo mai vinto partite subendo gol. Abbiamo vinto in rimonta per due volte. Bisogna però continuare con questa mentalità, con questa convinzione, possiamo farlo solo se la squadra lavora da squadra. E tutti, come dev'essere, si sentono utili al servizio del compagno. Altrimenti, nelle sostituzioni, se entravano male affondavano la squadra. Chi entra è molto più importante di chi esce. Una volta tocca a uno e poi tocca all'altro. Magari chi non gioca può arrabbiarsi, ma sono le scelte che faccio per la squadra"."Il Torino nel primo tempo ha sprecato tante energie, ha pressato e corso, noi abbiamo sbagliato perché ci hanno dato tanta pressione. Guardando le partite del Toro, a Firenze e Milano, giocarci contro è sempre difficile. Se gli dai palleggio, o se li prendi alti ti spacca la partita. Puoi vincere e puoi perdere".