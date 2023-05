Massimiliano, in conferenza, parla così dopo Juve-Lecce."Lesione al crociato, stagione finita. Siamo dispiaciuti, amareggiati. Tornati alla vittoria dopo quasi un mese, perdere De Sciglio che stava bene ci dispiace. Lo aspetteremo, tornerà a giocare nel più breve tempo possibile"."Gol meraviglioso. Ha finito la partita in crescendo negli spazi, quando fisicamente è riuscito a sovrastare l'avversario. Giocatore che non aveva avuto periodi brutti di carriera, non fare gol. E' stato lungo, le difficoltà, la pubalgia. Gli servirà anche a lui per trovare un equilibrio. Dalla Fiorentina tutto era bello e simpatico, ma nel calcio non è sempre così. E' normale, è alla prima esperienza in un club importante. E' normale. Magari la gestirà in maniera diversa"."Di Maria più defilato? Tra oggi e domenica scorsa la squadra ha creato molto, abbiamo sbagliato molti ultimi passaggi. L'importante è creare, poi i gol li troviamo. C'è stato il palo di Danilo, c'è stato il gol di Miretti in fuorigioco per centimetri. Abbiamo concesso poco, loro sono bravi a calciare e a saltare"."Perché nel calcio, per vincere, bisogna soffrire. O le chiudi sul 3-0 o diventa dura"."25 molti buoni, purtroppo non l'abbiamo mai avuto, è stata una stagione maledetta. Ma se entra e fa quanto fatto stasera, è un bel segnale. Può solo crescere. Chi entra deve determinare"."Si è dato da fare, ha avuto una situazione importante. Si è reso utile"."Mi gusto la vittoria di oggi. Paredes si è calato nel ruolo, ha dato equilibrio. Può solo migliorare in quel ruolo lì. Credo che Bonucci abbia giocato una partita straordinaria, uno su una palla inattiva e l'altra in scivolata e su questo è stato molto bravo"."Non ho nulla da dire a riguardo. Faccio i complimenti perché hanno vinto uno scudetto strameritato, dall'inizio fino ad oggi. Poi che si goda questo scudetto, è il primo e glielo consiglio, anche se ne accetta pochi. Al primo scudetto al Milan e alla Juventus, non me li scordo mai. Essendo il primo, credo che se lo debba godere in tutto. Che festeggi, la cosa migliore"."Assetto dirigenziale? In questo momento ci concentriamo su quanto ci porterà al 4 giugno. 31 giorni. Bisogna lavorare e concentrarsi. Siamo un gruppo che nelle difficoltà ci siamo difesi. Aperti tutti gli obiettivi, merito anche di Federico Cherubini che mi è stato di fianco e l'obiettivo resta fare il meglio possibile. Quanto deciderà la società in base al ds... io sono l'allenatore, a fine stagione la società mi dirà quanto deciso".