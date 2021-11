Massimiliano, in conferenza stampa, ha commentato Lazio-Juve."Siamo stati bravi, anche perché la Lazio ha un palleggio che porta a snervarti. Non dobbiamo pensare che ora tutto vada bene. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare"."L’ho appena detto, il nostro obiettivo è vincere una partita alla volta"."Non è il ginocchio, ma l’adduttore. Sta bene ma verrà valutato domani"."Non è questione di umiltà, ma di rispetto dell’avversario. Non ho mai visto una grande squadra vincere trofei con superficialità e supponenza"."Ci muoviamo a seconda degli avversari. Avevamo preparato una partita in un certo modo, poi si è fatto male Danilo ed è saltato il banco".