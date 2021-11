Massimilianoparla in conferenza stampa post Zenit-Juve."Stasera la squadra ha fatto una bella partita, piacevole sul piano tecnico, dell'intensità, il coraggio in avanti. Non abbiamo perso lucidità sul gol subito. Potevamo perderla, sul gol subito con una traiettoria pazzesca... Direi che l'aspetto positivo sia un po' tutto, abbiamo passato il turno con due giornate d'anticipo. Gli ultimi minuti e l'ho detto ai ragazzi, dobbiamo migliorare. Quei 5 minuti sono l'emblema di ciò che siamo noi. Abbiamo fatto tre contropiedi ma il gol preso era nell'aria. Non deve accadere. Se sei 4-1 la palla è nei piedi nostri, senza subire, magari lo facciamo lo stesso, senza avere grossi pericoli. E invece era nell'area e invece abbiamo mollato, come successo in campionato. I ragazzi hanno capito e su questo dobbiamo lavorare"."Si era presentato bene in ritiro, poi s'è fermato per infortunio. Ha lo spirito giusto per dimostrare le qualità, ha margini di miglioramento come tutta la squadra. Prendiamo questo passaggio molto importante, ora recuperiamo e poi c'è la Fiorentina. In campionato siamo in netto ritardo"."Così tardi perché? Li ho fatti perché in quel momento la squadra correva, non rischiavamo niente, non era giusto cambiare. Una volta fatto il 3-1 e poi 4-1 ho fatto recuperare a qualcuno un quarto d'ora o dieci minuti"."Questa vittoria porta il passaggio del turno, sabato sarà difficile. La Fiorentina ha buoni giocatori, buon allenatore. Aggredisce e ha tecnica. Serve prestazione ottima. McKennie sta facendo bene, ha una buona condizione area"."Ora è buona. Abbiamo vinto 4-2, di solito è buona. Cerchiamo di migliorarla con la Fiorentina"."Sono felice per Alvaro, ottimo giocatore, ha avuto occasioni e si è sentito a suo agio perché ha girato un po' per il campo e non solo spalle alla porta"."La rivedremo anche in campionato? Il tridente è una soluzione buona, stasera servivamo questi tre davanti, giocando così. Poi magari giocheremo diversamente. Direi che la squadra ha fatto bene"."Questa è la dimensione? Ha giocato a destra, o sull'esterno, o da punta senza Dybala. Stasera ha dimostrato le sue qualità. Nella ripresa ha fatto nettamente meglio, a campo aperto è devastante":"Ne ho guardato uno una volta e l'hanno sbagliato. Li guardavo solo quando tiravo. O magari tiravo di tacco...".