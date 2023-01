Massimiliano, in conferenza stampa, ha commentato così Juve-Udinese."Sapevamo della difficoltà della partita, l'Udinese è forte tecnicamente e ben organizzata. Ci hanno saltato molto addosso, è stata una partita equilibrata, non abbiamo rischiato tantissimo. Potevamo fare gol prima, un po' di situazioni a metà. Poi l'abbiamo fatto alla fine"."Credo che, se non prendi gol, mal che vada pareggi. Questo l'hanno ricostruito i giocatori, con un atteggiamento diverso. Fare un centimetro in più. Il merito è della squadra. Di chi gioca, di chi subentra. E' l'unico modo per giocare più partite possibili. Sperando che possano rientrare anche gli altri, per far respirare chi giocherà una partita ogni 4 giorni"."Ci sono stati degli errori tecnici, ci sono anche gli avversari che danno pressione forte. Quando non abbiamo affrettato la giocata, abbiamo avuto l'occasione con Kean. Poteva far gol Rugani su punizione... Nella ripresa cresciuti fisicamente, abbiamo corso in verticale e siamo andati dentro. Contro un'Udinese forte"."Partita bella, importante, davanti allo stadio che sarà esaurito. E' sempre Napoli-Juventus. Facciamo un passo alla volta. Era importante vincere, la seconda del secondo campionato. Non era facile, consolida la posizione nelle prime quattro. Per giocare la Champions bisogna arrivare lì. Risultato sportivo ed economico per la società. Vincere per noi era vincere per consolidare il quarto posto"."Credo sia una questione di convinzione, di fare il massimo. Possiamo solo vedere, senza fare esternazioni, trionfalismi. Le stagioni si decidono negli ultimi due mesi"."La prestazione è stata straordinaria a livello tecnico, nella ripresa ha fatto giocate incredibili, giocatore di altro livello"