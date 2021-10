Massimiliano, in conferenza stampa, ha commentato la vittoria della Juventus sulla Roma.PASSO AVANTI - "Sì, abbiamo fatto un passo in classifica. Abbiamo preso il gruppetto in testa. Stasera importante perché se non vincevi ti allontanavi. Contro una Roma che ha tecnica, forza, che non meritava di perdere. La Juve ha fatto una bella partita, tecnicamente pulita. Ma vicino all'area bisogna fare scelte migliori, determinare di più. A campo aperto, con le caratteristiche dei giocatori, facciamo cose importanti. La squadra ha difeso bene, abbiamo cercato di aggredire alti ma sono stati alti. Hanno giocatori forti, Mkhitaryan intorno che girava... siamo andati in difficoltà. Poi la squadra ha fatto una partita buona. L'episodio determina e decide".