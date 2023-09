"Pogba ha avuto un fastidio dietro alla gamba, farà gli esami strumentali e capiremo se c'è qualcosa o no"SODDISFATTO - "Buona partita, la peggiore delle tre è stata Udine, con il Bologna una buona prestazione. Stasera è stata migliore perché abbiamo avuto tranquillità in fase di possesso e in difesa. Gli attaccanti sono stati ordinati e sono contento di questo".Stiamo lavorando forte, perché poi dovremmo affrontare un'annata importante dove dovremo oltre che giocare bene stare a posto fisicamente perché abbiamo meno esperienza rispetto a quelle che lottano per i primi 4 posti e quindi dobiamo sopperire con questo e con i miglioramenti dei singoli giocatori.Prima di tutto sta meglio fisicamente, poi più passo il tempo e più matura. Anche Chiesa, Milik e Kean hanno fatto bene, il gruppo ha dimostrato che sta diventando una squadra, anche chi non gioca partecipa alle vittorie.Soddisfatto di entrambi, c'era bisogno di ampiezza e di cross. Weah ha 23 anni, è arrivato in Italia, ha fatto bene all'inizio poi ha accusato un po'. Può diventare un cambio importante. Cambiaso aveva fatto bene ad Udine, giocare nella Juve non è facile. Kostic è affidabile, stasera ha fatto una bella partita come l'anno scorso.Ha fatto una buona partita, all'inizio ad Udine ho preferito Alex Sandro che aveva fatto bene, non è che se domenica scorsa ha avuto una lettura sbagliata è stato bocciato.CON L'UDINESE LA PEGGIORE - Voi guardate il risultato. Nel primo tempo abbiamo subito 5 occasioni da gol, sul 2-0 hanno avuto due occasioni loro. Poi l'opinione cambia. Il Bologna ha tirato 4 volte in porta. Oggi la migliore. Sul 3-0 non puoi subire 14 tiri in porta, vuol dire che manca di solidità mentale. Oggi la squadra è stata più unita, al di là della fase offensiva, se loro stanno ordinati noi soffriamo meno poi. Bisogna trovare il giusto equilibrio tra la gestione della palla e la solidità difensiva. Stasera meravigliato da Vlahovic e Chiesa