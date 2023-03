Massimiliano, in conferenza, commenta così Juve-Friburgo."Dobbiamo migliorare nella percentuale di gol realizzati. Creiamo abbastanza ma la percentuale è molto bassa, dobbiamo essere più lucidi quando attacchiamo, negli ultimi passaggi. Dobbiamo migliorare. Abbiamo avuto due situazioni, una Kean che ha ritardato e Chiesa ripartito. Un'altra su Di Maria. Altre situazioni in cui bisogna andare davanti al portiere. Buona prestazione, fortunatamente c'era fallo di mano sennò avremmo preso gol anche stasera. Bisogna essere fiduciosi, bisogna giocare poi domenica con la Samp, molto importante, bisogna tornare a vincere a casa e prendere i tre punti""Rientrava, 45' buoni"."Contento, fisicamente sta molto meglio. Deve stare sereno, magari domenica fa gol. Negli attaccanti succede questo"."Abbiamo fatto una bella partita, di grande intensità. La squadra sta bene fisicamente, abbiamo sprecato tanto rispetto a quanto costruito"."Vediamo domani l'evolversi della situazione, momentaneamente non si può dire niente perché non sappiamo niente"."Preoccupazione? Bonucci ha fatto una buona partita, valuterò se questa partita poi recupererà per la prossima. Alex Sandro ha avuto un problema al flessore dell'altra gamba. Ne aveva giocate tante di seguito ed è uscito. Nell'arco della stagione succedono anche questi infortuni, l'importante è che si mantenga questa disponibilità. Domenica è determinante per la classifica. Domenica bisogna prepararsi bene, arrivare a domenica sera molto più arrabbiati di stasera"."Dopo le notizie positive? Non ci riguardano, la società farà il suo percorso. Pensiamo a lavorare bene in campionato, abbiamo interrotto la striscia a Roma. E dobbiamo riprenderla. Dobbiamo lavorare sui 50 punti, abbiamo momentaneamente 3 punti di vantaggio per la Champions. Noi bisogna fare questo in campo, quanto accade fuori non ci riguarda e la società si difenderà"."Ha sentito un crampo, vedremo domani. Novanta minuti d'intensità"."Tosto, lo sapevamo, difficile da affrontare. In casa sarà difficile, ma avremo buone possibilità di giocarci le nostre carte, sarà diversa"."Ginocchio o muscolo? Non so dire. Appena rientrato, l'hanno preso all'antidoping e non l'ho visto"."Non ha fatto un errore tecnico, ha ritardato il passaggio. E' entrato molto bene e non avevo dubbio. E' cascato da pollo, come Di Maria a Monza, uguale. Quando si gioca con certi giocatori bisogna stare svegli, si cade nelle provocazioni. Fa parte del calcio, è entrato molto bene. Si è sacrificato molto e si è proposto bene. Ma io ho fiducia in tutti i giocatori. Pogba stasera credo sia venuto all'orario giusto e domani sarà a disposizione. Tutti devono dare apporto. Ho giovani, stasera Fagioli ottima partita come ultimamente, abbiamo tanti giocatori che daranno una mano come tutti".