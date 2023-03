Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus: "Dopo quello che è successo ci siamo dati mini obiettivi. Prima la salvezza, poi dal settimo posto ci siamo dati obiettivi di risalire la classifica. Ora abbiamo 56 punti ed è diverso. Alla fine della stagione noi sul campo dobbiamo fare i punti per entrare in Champions League. Ora ne abbiamo fatti 56, 6 di vantaggio sull'Inter, 8 sul Milan e 9 sulla Roma. Noi lavoriamo su questo, poi se le situazioni esterne cambiano vediamo. Vediamo a fine anno, facciamo un passettino alla volta. I ragazzi sono stati bravi ad adattarsi subito.- Io sono anche fatalista. La prima parte di stagione abbiamo fatto meno bene, ma sono capitate situazioni, come dopo la Salernitana, ci siamo fatti espellere, abbiamo perso con il Benfica e con il Monza, Al ritorno uguale, dopo il Napoli, la sentenza e poi abbiamo perso con il Monza. Ora i ragazzi si sono riallineati e siamo migliorati. Stasera abbiamo fatto una buona partita tecnica, subito poco con una squadra forte. Nel secondo tempo dovevamo chiuderla con azioni e ultimi passaggi sbagliati.Ha una tendinite che si porta dietro. Ha fatto una giocata meravigliosa, ma ha un po' di paura. Sta bene però.Abbiamo fatto una bella partita, era importante vincere qui e contro l'Inter, ci alza l'autostima. E' il primo scontro diretto che vinciamo in trasferta. Bisogna continuare, non esaltarsi né deprimersi. Questo risultato è importante.- Mi avete mai sentito commentarli? Mai. Se io tutte le volte devo rispiegare non va bene. Il Var deve intervenire sulle cose oggettive. Abbiamo pagato noi e ho sbagliato io perché mi sono fatto cacciare fuori. Se li racconto tutti stiamo qui fino a domani. L'anno scorso, la stessa zolla di campo, dove è successo il rigore dell'Inter a Torino, nella stessa zolla di terreno a noi non ci hanno dato il rigore. Quindi siamo 2-1, non 1-1. Io stasera per non fare casino e non farmi ammonire sono andato via prima. Siamo gli unici che non brontolano sugli arbitri. Il Var è oggettivo, domandatemi delle cose soggettive, come i cambi che ho sbagliato. Ci sono tante situazioni in campo che sono soggettive, di quelle si può discutere sempre, ma il Var sbaglia solo in casi oggettivi. La telecamera non dà l'entità del colpo. Quando a Bergamo ci hanno annullato un gol dopo il primo minuto ho detto stiamo attenti perché le partite durano come il baseball e loro si sono anche offesi: Gomez correva e Lichsteiner l'ha preso in faccia, era una questione soggettiva. Ma parliamo del campo, non degli arbitri. Aiutiamo anche loro.Non stava benissimo, rischiarlo per poi perderlo un mese non mi sembrava il caso. Anche perché non soffrivamo e così a ritmi alti era un rischio. Se poi avessimo dovuto recuperare l'avrei messo.- Ha fatto una grande partita come tutta la squadra. Stasera Vlahovic ha fatto la miglior partita da quando è arrivato alla Juve. Anche Soulé ha fatto una bella partita, ma tutti".