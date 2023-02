Massimiliano, in conferenza stampa, parla dopo Juve-Nantes."Sapevamo delle difficoltà della partita, vincere in Europa non è mai semplice. Il calcio è tremendo, comunque nell'unica situazione in cui dovevamo far fallo ed è scivolato Bremer, è arrivato il gol. Dopo l'1-0 abbiamo rallentato la partita, dopo lo schiaffo abbiamo avuto diverse situazioni per fare il 2-1. Ora c'è andare da giocare una finale secca in campo loro e sarà diversa. Tutte e due le squadre devono vincere. Abbiamo il 50% di possibilità come loro, è una partita secca e dobbiamo essere fiduciosi"."La palla girava veloce fino all'1-0. Siamo andati in gestione e qui bisogna lavorare: la palla deve continuare a viaggiare velocemente. La tenevamo troppo ferma in certe zone del campo. Mancavano inserimenti delle mezzali, siamo andati al rallentatore e dobbiamo migliorare"."Ha fatto una buona prestazione, non era facile, era da un po' che non giocava"."Stava bene, si allungava un po', aveva fatto 70 minuti di buona intensità. Ho preferito dargli un po' di respiro"."Ha fatto una buona prestazione, difensivamente bene, dovevamo forse accorciare un po' di più, concessi un po' di cross. Dobbiamo migliorare la velocità del passaggio. A tratti facciamo bene, ad altri rallentiamo la velocità di passaggio"."Rispetto alla prestazione della partita bisogna migliorare, dovevamo essere più lucidi in area e fare gol".