Lazio-Juventus, Allegri in conferenza stampa

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo la qualificazione in finale di Coppa Italia: "La Lazio doveva ribaltarla e quindi si sapeva che avrebbe aggredito. Abbiamo preso gol sulla prima palla inattiva ed è cambiata l’inerzia. Poi noi abbiamo avuto delle belle occasioni, rischiando al 45′ di prendere il 2-0. Nel secondo tempo, dopo il gol preso, la squadra è salita di tono contro un’ottima Lazio. Potevamo far gol prima, non l’abbiamo fatto"."Ha avuto degli scontri verbali con l’arbitro, era un pochino nervoso, lui diceva di no. Gli ho detto di venire fuori e ho messo uno più fresco che ci poteva dare una mano. Fortunatamente Weah ha fatto bene"."Ci vuole anche fortuna, non è la mia vittoria. Lavoriamo per finire bene la stagione. Una nostra eliminazione avrebbe avuto ripercussioni. In Champions a livello matematico non ci siamo ancora, giocare ora nella Juventus ti dà pressione. I ragazzi hanno voluto questa finale e l’hanno raggiunta, ora si pensa al campionato perchè ancora non siamo in Champions"."Quando siamo in fondo alla stagione i punti sono molto pesanti. E’ difficile vedere bellissime partite, conta il risultato. Se non sbaglio abbiamo avuto occasioni con Vlahovic e Bremer, nella ripresa sempre con Vlahovic sulla linea. In questo momento magari facciamo meno gol e soprattutto abbiamo preso dei gol dove potevamo difendere meglio. Bisogna cercare di arrivare in fondo agli obiettivi. La Coppa Italia è importante, ci sarà anche la Supercoppa che a livello economico e di prestigio è importante. Noi pensiamo a finire al meglio il campionato"."I tifosi sono sempre straordinari. In questo momento, ancora di più, sabato giocheremo uno scontro diretto col Milan per arrivare in Champions. Servirà un ambiente tosto che aiuti la squadra. Lo scorso anno abbiamo sfiorato la finale di Europa League, la semifinale di Coppa Italia l’abbiamo vista. Ora sarebbe bello tornare a vincere e non è semplice, ma giocare una finale significa che la squadra ha fatto un buon lavoro".VINCERE UN TROFEO - "Ho tantissima voglia. Alla Juve si deve lavorare tutti con l’ambizione di vincere, io insieme alla squadra e alla società. I cambi? Yildiz lo volevo mettere da inizio ripresa, poi McKennie stava facendo meglio. Sul 2-0 era in bilico e ci bastava un gol, ho avuto un attimo di pazienza e poi ho deciso per il cambio"."A campo aperto hai giocatori di qualità contro. Il primo gol poi lo abbiamo preso su palla inattiva, il secondo su ripartenza. Lavoriamo per prendere meno gol, meno gol prendi e più probabilità hai di vincere le partite".