Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-PSG."Quando si esce sconfitti bisogna essere arrabbiati, a prescindere dall'avversario. Ci sono state cose buone, abbiamo giocato una Champions con 5 sconfitte su 6. Dobbiamo essere arrabbiati, non potremo andarci a giocare a confrontare con le migliori d'Europa. Bisogna, questa rabbia che abbiamo per l'eliminazione, portarcela dentro. Abbiamo 3 partite di campionato, domenica c'è Juve-Inter ed è molto delicata sotto tutti i punti di vista. Squadra fisica, bisogna ritrovare le energie e prepararci al meglio"."Ha avuto un impatto buono, ha fatto bei contrasti e l'avevo visto in allenamento. Gli altri? Buona partita, d'intensità. Quando giochi con queste squadre, poi t'allunghi e loro sono stati micidiali. In tre passaggi andavano verso il portiere, il gol è stato di difficile fattura, aveva il pallone sul sinistro, attaccato. Non puoi sbagliare nulla, se sbagli una volta poi ti deve andare bene"."Buona partita, deve migliorare in quelle situazioni, avere più lucidità e calma, ha fatto cose egregie. Col passare delle partite troverà anche la via del gol"."Avrò a disposizione Di Maria, Bremer e Vlahovic. Paredes da lunedì con la squadra, per esserci con Verona e Lazio"."Mi ha spinto a convocare Chiesa, ma ieri ha fatto un bell'allenamento. L'avevo visto entrare duro, mi aveva dato buone sensazioni"."Sarà differente da stasera, loro ti lasciavano giocare, loro sono più fisici, poi è campionato e non è Champions".- "Speriamo non sia l'ultima! Rabiot è migliorato tantissimo in autostima e a livello tattico".