Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo Juve-Sampdoria."Prova di maturità? Stasera partita non semplice, semplificata dopo il 2-0. Le partite a volte dopo 100 minuti finiscono... siamo andati a giro per il campo, bastava non prendere ripartenze ma non siamo riusciti a fermare la prima. Siamo andati dietro al primo gol subito. Fa parte un po' dell'inesperienza. I giovani ti danno tecnica, Fagioli ha fatto una partita importante, Enzo una buona partita. Ma lì senza fare errori la partita sarebbe scivolata via. La squadra ha fatto un buon secondo tempo. Eravamo più corti, aggredito meglio. Vittoria importante, ci permette di lavorare in vista di Friburgo"."Ha preso un colpo, domattina accertamenti. Bremer? Fastidio sul tendine, niente di che"."Adri è molto bravo, diventato bravo. L'evoluzione che ha avuto... è nell'età giusta. Può giocare nei due di metà campo, nei tre, ha un motore diverso. E' diventato bravo anche a chiudere l'azione. Può pure migliorare"."Sono contento per Matias che ha fatto gol. Aveva fatto una bella giocata prima. Impatto importante, tecnicamente ha pulito il gioco. Giocatore tecnico, in partita si trasforma. Sono contento"."Per la Coppa? Pogba no sicuro. Chiesa vediamo"."Deve stare sereno. Anche tecnicamente ha fatto una buona partita. Deve trovare quell'equilibrio, stare più sereno ed essere meno frettoloso. Cosa che ha fatto negli ultimi venti minuti. Il gol lo troverà presto"."Di Maria non ha fatto niente in questi giorni. Da martedì con la squadra, giovedì a disposizione"."Da secondi? E' una classifica che ci dà soddisfazione. L'obiettivo è rimanere tra le prime quattro, è impossibile puntare al secondo posto. Un po' di settimane fa eravamo in lotta salvezza, ora siamo settimi nella classifica attuale, nello stesso tempo bisogna lavorare per raggiungere i massimi obiettivi per quanto fatto sul campo. E sul campo la squadra ha 53 punti".