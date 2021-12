Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana: "È stata una buona partita, in questo periodo abbiamo tanta pressione e un po' di confusione quindi non era semplice. Avevamo in campo una banda di ragazzi, due 2000, due 1999, un 1998... ma sono stati bravi a livello tecnico, si doveva fare più gol e accelerare in certi momenti con la palla tra i piedi, questo sì, però siamo stati bravi a non perdere lucidità dopo il palo della Salernitana. Sapevamo che, attaccando loro sotto la loro curva nel secondo tempo, potevamo rischiare qualcosa in più. E poi non puoi tenere la palla per 90 minuti senza concedere neanche un cross..."

SOFFERENZA - "In quel momento iniziale della ripresa loro hanno preso fiducia e sopravvento, hanno giocatori ben strutturati fisicamente che occupano l'area e vanno a saltare, hanno fatto dei cross e in quelle situazioni non si sa mai dove va a capitare la palla: in quella situazione oggi siamo stati fortunati".

KULUSEVSKI E KEAN - "Hanno giocato bene, la palla ha viaggiato velocemente. Ora bisogna migliorare quando arriva tra le linee, c'è da accelerare e non viaggiare sempre alla stessa velocità".

OBIETTIVI JUVE - "Era importante vincere stasera per dimenticare la sconfitta immeritata in casa con l'Atalanta. In una partita difficile a Salerno, i miei ragazzi sono stati bravi".

LA SALERNITANA - "I nostri avversari hanno disputato il tipo di partita che dovevano fare, con grande lucidità e attenzione. E non era facile, affrontando giocatori tecnici come i nostri, tenere il risultato sempre aperto e sfiorare il pari. Difatti per noi questi sono match che devi uccidere, altrimenti le cose si complicano. Faccio i complimenti al mio amico Colantuono, sono contento che sia rientrato. L'ambiente? Quello di sempre, giocando a favore della curva la Salernitana accende i propri tifosi e basta una palla normale persa da noi per farla diventare tutta un'altra partita. Per la salvezza è tutto aperto perché c'è grande equilibrio in fondo".

L'ARECHI PORTA FORTUNA AL MAX - "Da giocatore ho fatto a Salerno, ma allo stadio Vestuti, la mia ultima partita con la maglia del Livorno. Poi da allenatore sono venuto qui all'Arechi col Perugia, col Pescara e infine col Sassuolo, dove vinsi ai rigori la Coppa Italia di Serie C. E questo stadio mi ha portato fortuna pure stasera".

PALLONE D'ORO - "Messi è il giocatore più forte al mondo, poi come danno il giudizio del Pallone d'oro non lo so".