Ultime battute dalla pancia di San Siro: Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa dopo il ko in Supercoppa.



DOPO IL KO - Prendiamo solo le cose positive. Nonostante le difficoltà è stata partita vera".



SU DYBALA - "È entrato bene, i cambi devo dire che sono stati tutti buoni. Abbiamo tenuto la palla come dovevamo tenerla. Ci sono tante note positive, l’unica è aver perso la coppa e averlo fatto a pochi secondi dalla fine".



BONUCCI – "Non è successo nulla, non era nervoso. Doveva entrare perché c’erano i rigori. Poi non ci sono stati.