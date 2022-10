Le parole di Massimilianoin conferenza:PARTITA - "Abbiamo fatto bene i primi 25 minuti, poi abbiamo iniziato a passare la palla indietro; poi non abbiamo subito niente, a parte i pali di Leao. Poi abbiamo preso un gol evitabilissimo, così come il secondo. In questo momento, in cui non sei ancora guarito, in cui parti bene e hai situazioni importanti nelle quali scegli male, alla lunga le paghi... Troppi errori tecnici".PREOCCUPAZIONE - "Dobbiamo reagire subito, martedì c'è una partita importante. Il campionato abbiamo tempo per sistemarlo, bisogna sistemare e lo faremo".CROLLO PSICOLOGICO - "C'è poco da fare, dobbiamo reagire: martedì c'è una partita importante e poi c'è il derby. Se, in una partita del genere, non sfrutti le occasioni poi succede questo. Il Milan ha fatto il primo tiro su una palla persa e nel secondo tempo abbiamo fatto lo stesso errore. A livello psicologico è normale che le partite cambino".PASSO INDIETRO - "In qualche modo da questa situazione ne dobbiamo uscire: con le buone o con le cattive, ma bisogna uscirne. Non è questione di giocare bene o giocare male, ma di reagire, vincere i contrasti".