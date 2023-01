, in conferenza stampa, parla dopo il ko col Monza."Che sia delicato, è normale. Però bisogna prendere atto che le cose esterne non ci devono riguardare, abbiamo fatto solo 1 punti nelle ultime 3 partite, presi 10 gol. Bisogna riprendere a lavorare con attenzione diversa, nel primo tempo non possiamo concedere un gol su una rimessa laterale. Poca reazione, bel secondo tempo ma non è bastato. Ci siamo incasinati nel primo tempo, alibi non ce ne sono. Bisogna rimettersi con totale serenità, giovedì c'è una partita da dentro o fuori. La squadra aveva fatto 38 punti, ma ora ne hanno 23. Bisogna fare i punti che ci portino alla salvezza. Questa è la realtà. Se non guardiamo alla realtà, ci facciamo male. Bisogna essere capaci di vedere la classifica reale, sennò ci facciamo male. Bisogna ricreare l'attenzione..."."Il primo tempo non potevo cambiarli tutti. Dovevo cambiarli tutti, magari anch'io che faccio parte della squadra. Cambiati 3 per dare più ampiezza ed essere più aggressivi in avanti. Bel secondo tempo ma non è bastato. Ma non deve bastare. Abbiamo fatto 3 partite e 1 punto, non ci sono alibi o scuse"."Il focus oggi doveva essere sul campionato. Vincere oggi sarebbe stato molto importante. Giovedì altra cosa. Serve focus sul campionato, sono collegate. Se fai bene in campionato fai bene in coppa. Giovedì è difficile contro la Lazio, serve riavvolgere il nastro e fare una partita diversa per tutti i 95 minuti"."Il secondo tempo è stata un'altra partita, non siamo riusciti a far gol. L'abbiamo fatto, Bremer ha messo la testa su un fuorigioco. Queste situazioni sono figlie del primo tempo".RITIRO - "Valuteremo, momentaneamente non ho deciso nulla con la società. Credo che il ritiro serva quando ci sono situazioni non di emergenza, ma situazioni che vanno valutate prima. Ora bisogna essere responsabili, non bisogna stare sempre in ritiro. Ma non va bene neanche un primo tempo del genere. Ma è figlio anche di Napoli, staccata spina dopo il 2-1, col Monza abbiamo rischiato, con l'Atalanta partita di reazione nervosa dove abbiamo commesso degli errori"."Momento particolare, più che difficile. Bisogna lavorare per fare il meglio. Non abbiamo alibi o scusanti, bisogna recuperare le energie e pensare alla Lazio. Stadio pieno, ci dispiace. I tifosi ci hanno aiutato e così dovrà essere fino alla fine"."Non mi sento solo, la società c'è, è presente e sono totalmente sereno. Sono arrabbiato come tutti, un primo tempo del genere credo che la squadra non l'abbia fatto"."Oggi era a disposizione, nella mia testa c'era quello di farlo giocare. La partita è andata poi così, l'ho tenuto fuori. Giovedì avrà possibilità di giocare dall'inizio o subentrare".