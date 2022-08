Massimiliano, in conferenza stampa, parla così dopo il pari con la Roma."Cos'è mancato per chiuderla? Il primo tempo è stato buono, non era semplice, venivamo da una settimana con delle critiche dopo il primo tempo di Genova. Sono contento. E' mancato il secondo gol, la squadra ha fatto bene, era una partita importante, perché era uno scontro diretto. Giocare con la Roma non è semplice, Mou è bravo a tenere la squadra nella partita con tutte le difficoltà. Una volta avevamo perso col Manchester, una partita dominata. Stasera ci è andata quasi così. La squadra ha fatto un buon calcio, il merito è di chi ha messo a disposizione della squadra un campo straordinario"."Giovane, bravo, sa stoppare e passare in avanti"."Non lo è, il campionato è lungo. Non guardiamo a oggi, guardiamo cosa si può migliorare, cercando di recuperare giocatori. Abbiamo tre giocatori fuori importanti, tra Pogba, Di Maria e Chiesa. Numericamente e tecnicamente possiamo avere dei vantaggi da questi giocatori. Plauso alla squadra, hanno fatto una bella partita, come gruppo. Conoscendo i limiti e vedendo dove si può migliorare. Si può migliorare la gestione della palla. Dopo un primo tempo così, l'unico momento di distrazione è su palla inattiva. Bisognava fare attenzione, il calcio è strano, la palla è rimbalzata ed è andata lì. Abbiamo rischiato anche di perderla"."Vi siete divertiti? No? E' un problema. Ci sono state buone giocate tecniche, siamo alla terza di campionato, che si decide a giugno. Non pensiamo alla Juve in crisi dopo Genova. Potevamo vincerla, abbiamo avuto occasioni. Le vostre critiche ci danno forza, ci strutturiamo per tornare a vincere. Non bisogna sbagliare è confondere il bello con l'efficace. E non va sbagliato. Capisco sia difficile"."Il calcio l'ha inventato il diavolo, abbiamo rischiato molto di più col Sassuolo e vinto 3-0. Si gioca, si cerca di giocare bene, vanno migliorati come squadra ma come squadra è stato fatto bene. Abbiamo tirato bene in porta, tanti cross e gli avversari sono stati bravi, Smalling ha difeso da solo in area. Contenti della prestazione, lo Spezia ora è di nuovo in casa, una partita che devi vincere, con rispetto. Mercoledì è da vincere. Sono arrabbiato per aver subito il gol, avremmo vinto così. Guardiamo gli aspetti positivi"."Ci sono stati buoni inserimenti, un paio di volte è andato Rabiot. Alcune cose vanno migliorate, ci sono anche caratteristiche dei giocatori. Potevamo fare meglio, come lettura, nel secondo tempo, quando erano di meno dal lato nostro, Dybala ci lasciava spazio per caratteristiche. Dovevamo chiudere a destra con più giocatori"."Miretti e Locatelli? Anche Cuadrado, ha giocato alla Cuadrado. Era venuto dentro il campo, giocavano alle spalle dei loro mediani, lì i difensori loro facevano fatica. Bisogna essere arrabbiati perché non si è vinto. Mercoledì è da vincere, oggi una bella partita, all'ultimo la preoccupazione era di perderla, così è stato sul secondo calcio d'angolo":"Se la Roma avesse giocato alla Allegri? Sarebbe letto come vengono sempre lette le partite. Accetto molto le critiche, mi fanno distinguere. Leggo tutto. Tante cose mi danno forza, tante altre le accetto. Alcune critiche mi danno spunti geniali, per migliorare la squadra. Siamo alla Juve, è normale che si giochi per vincere. L'ho detto ai ragazzi: dobbiamo avere la serenità di giocare, migliorare e poi arriviamo in fondo"."Sta bene. Solo crampi. Aveva tensione, dopo quanto scritto e detto...".