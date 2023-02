Massimiliano, in conferenza, ha parlato così dopo Juve-Lazio."La squadra ha fatto una bella partita, una bella risposta e non era semplice. Facile dire dall'esterno che anche noi abbiamo tanti obiettivi, ma la mazzata dei 15 punti si fa sentire. Venivamo da una sconfitta brutta col Monza, come atteggiamento presi due gol evitabili. Stasera la squadra era in campo, hanno fatto buone trame di gioco nel primo tempo come nel secondo. Senza scatenare la velocità della Lazio. Bella prestazione"."In quei momenti lì bisogna capire i momenti della partita, la palla va gestita in altro modo. Se hai la possibilità di gestire la palla, va fatta in un altro modo"."Vale di più questo? Quando non abbiamo avuto la palla, i primi ordinati sono stati Vlahovic e Chiesa, non hanno fatto passare la palla in mezza. I primi due sono stati loro, quando la squadra sta ordinata è più difficile subire dei gol. E stasera è stato fatto questo"."L'ho detto ai ragazzi: è una nuova esperienza per tutti, abbiamo responsabilità addosso ma è anche bella, dobbiamo fare bene in campionato. Dobbiamo fare bene in Coppa Italia, poi vedremo l'Inter, poi ci sarà l'Europa League. Bisognava switchare dopo il campionato e dopo i tanti gol subiti. L'atteggiamento ha fatto la differenza. Poi le partite puoi anche perderle, succede. Ma abbiamo subito gol con tanta facilità, non è da noi"."Direi che dopo tanti mesi hanno fatto bene, pensavo peggio, ma hanno fatto bene. Federico è stato molto ordinato e molto bravo, così come Vlahovic. Fatte buone cose, è stata una bella serata"."Lo ripeto: Pogba ha fatto una partita amichevole, sette giorni fa contro i dilettanti. Anche una bella partita. Prima di 6 mesi fa, l'ultima partita era ad aprile. Ci vuole tempo, pazienza, speriamo di averlo il prima possibile. L'abbiamo preso per il salto di qualità. Speriamo di averlo il prima possibile"."Lì è 1-x-2. Credo l'Inter non abbia problemi a rimanere lì, Milan, Roma, Lazio e Atalanta hanno il 25% di probabilità tutte. La Lazio gioca bene, se li scateni in velocità è difficile da affrontare"."Siamo stati bravi a non concedere campo. Bravi a non scatenarli, loro entrano dentro con grande tecnica"."Bisogna andare piano nelle cose, inutile andare di fretta. Col Monza sbagliato il primo tempo, magari nel secondo tempo fai subito gol e arriva un'altra partita. Ma il calcio è questo e va accettato. Normale che questa è Coppa Italia, ora dobbiamo essere pronti a Salerno. E' uno scontro diretto, abbiamo 2 punti di distanza, ci sarà lo scontro diretto a Salerno"."Quando i giocatori stanno bene e si mettono a disposizione, non possiamo perdere giocatori per il campo. Se stanno tutti bene, ci sarà possibilità di giocare con gli attaccanti. Ma bisogna correre tutti, non si può difendere in 6 e attaccare in 4".