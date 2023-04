L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida persa contro il Sassuolo.RAMMARICO - 'Il rammarico più grande è stato quello di non aver gestito la partita. Potevamo accorciare la distanza da Milan ed Inter ma abbiamo affrontato un ottimo Sassuolo, potevamo pareggiare ma credo che la sconfitta sia ampiamente meritata. La circoloazione della palla era lenta, veniamo da tante partite, c'è un pò di stanchezza e nel secondo tempo lo abbiamo pagato'.SUL GIOCO - 'Per vincere le partite ci vogliono bravura e fortuna, forse si credeva di vincere una gara facile e così non è stato. I cambi non sono bastati a rimetterla in piedi. Oggi era un passaggio importante per la nostra classifica, oggi avremmo dovuto allungare sulle milanesi e questo non è avvenuto. Bisogna fare mea culpa e ripartire'.EFFETTO COPPA - 'Questi alibi non li voglio. Siamo la Juve e dobbiamo giocare 3 partite alla settimana, e in gare come quelle di oggi ci sono delle difficoltà che bisogna risolvere. Oggi abbiamo sbagliato e su questo bisogna continuare a lavorare'.PROBLEMA ATTACCO - 'Bisogna migliorare alcune situazioni e sfruttare di più le occasioni che ci capitano. Oggi abbiamo sbagliato molto'.