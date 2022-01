di Andrea Menon, inviato a San Siro

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Milan. Ecco le sue parole:



COM'E' IL BICCHIERE - "Il bicchiere è tutto pieno perché la Juventus viene da tanti risultati. Era importanti chiudere questo mese di gennaio, con tre scontri diretti. Ci manca l’Inter, l’Atalanta, la Fiorentina e la Lazio. Siamo ad un buon punto. La squadra sta facendo bene: in due partite non potevamo risolvere la classifica. Ci vuole lavoro: abbiamo recuperato tanti punti, ora ci vuole la sosta. Dobbiamo migliorare alcune cose, ma stasera il campo ci ha creato delle difficoltà. È stata una partita intensa, maschia, tra due squadre che stanno facendo il loro cammino. Ora cerchiamo di avvicinarci a loro".



IL CAMPO - "Non è proponibile niente. 5000 spettatori, questo campo, ma i ragazzi sono stati bravi ad adattarsi. Alibi del campo non c’è, è questo e così si gioca. 30 anni fa erano anche peggio, ora non si dovrebbe, ma è normale che dopo tante partite abbia queste difficoltà un campo". PER LO SCUDETTO - "Dopo l’inizio disastroso era difficile. L’Inter è la favorita, Milan e Napoli possono lottare. Noi abbiamo l’obiettivo di raggiungere le prime quattro posizioni e dobbiamo farlo. Sono 7 punti dal secondo posto, due partite: se noi le vinciamo e gli altri le perdono siamo a un punto. Il campo ha creato difficoltà, ma nei contrasti e con il pallone che rimbalzava male la partita è diventata sporca. Non siamo riusciti a portare l’episodio dalla nostra parte ed è venuto fuori uno 0-0».



OBIETTIVO ATTACCANTE? - "Abbiamo attaccanti bravi che sono Morata e Kean. Morata ha fatto bene, ha preso un colpo nel primo tempo e ha stretto i denti. Kean quando è entrato ha fatto bene".



EPISODIO MESSIAS-MORATA - "Non l’ho visto, l’arbitro ha arbitrato bene non era semplice".