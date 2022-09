Massimiliano, in conferenza stampa, analizza Juve-Salernitana."Analizziamo la partita. Abbiamo fatto 20 minuti molto bene, poi il gol ci ha trovato impreparati, ci siamo fermati. Non siamo riusciti più a giocare. prima volta in svantaggio, la curiosità era vedere come la squadra avrebbe reagito per i 20 minuti finali del primo tempo. Abbiamo gestito la palla alla fine, dove dovevamo incassare il gol reagire. Preso il 2-0. Poi abbiamo creato occasioni. Dispiace perché potevamo andare a 2 punti dalla vetta, ora tutto da parte verso mercoledì"."La Salernitana ha fatto bene, Nicola sta facendo un ottimo lavoro. Ma i primi minuti li abbiamo messi in netta difficoltà. Poi c'è stato l'errore difensivo, ci siamo imbalsamati. 50 minuti fatti bene, non sono bastati"."Il gol di Milik? Non posso dare un giudizio, non sono arbitro o Var. Sono un allenatore e c'è un arbitro che fischia. Si accettano le decisioni. Credo che l'arbitro abbia fatto bene, sia stato bravo. Sul gol: non lo so, l'unica cosa, se mi consentono, vorrei vedere l'immagine di Candreva davanti alla palla, sul calcio d'angolo. Forse, indipendentemente dalla decisione dell'arbitro, si poteva capire se c'è un'immagine, una, da qualche parte, dove si vede se Candreva era in linea. Ce l'aveva un mago e l'ha fatta sparire... Scherzo. Siamo stati polli, abbiamo preso 3 ripartenze che non andavano prese. Dall'inizio del campionato siamo sfortunati col Var, ma va bene, pensiamo a migliorare la classifica"."Non so, vedremo se ce la faranno. Ma la squadra sta bene, con chi ho a disposizione sarà una grande serata"."Mi aspettavo, tanto succede, di andare in svantaggio. Per le prime 5 non siamo mai andati in svantaggio. Volevo vedere la reazione, andava migliorato tutto. Poi abbiamo smesso di giocare, volevo vedere la reazione e ci siamo bloccati. Purtroppo non avendo vinto, va capito che quando siamo in svantaggio la squadra deve mantenersi ordinata. Facciamo presto a ribaltarle, nel bene e nel male"."Dove le abbiamo perse? Capita anche questo nelle partite di calcio. Era bello ribaltarla, c'è stato un errore sul primo gol, una gestione malsana, e poi abbiamo preso una ripartenza. Lettura della partita. La partita non finiva lì, mancavano tanti minuti, bastava non prendere ripartenze".