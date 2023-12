Le parole diin conferenza stampa:EPISODI - Una bella partita degli arbitri. Noi dobbiamo essere più cattivi, essere più sereni e tranquilli, è un percorso di crescita. Il calcio é così a volte vinci al 95' oggi non ci siamo riusciti ma i ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Allunghiamo la striscia positiva e ora ci prepariamo a Frosinone.SECONDO TEMPO - Abbiamo avuto occasioni con Chiesa, lì bisognava uccidere la partita e non l'abbiamo fatto. E' una questione di crescita, bisogna capire quando l'avversario é in difficoltà e va ucciso. i ragazzi crescono, fanno bene, dispiace ma no nsi può vincere tutte le partite. Ora pensiamo al Frosinone, altra partita difficile.IL GOL - Una palla che ha rimbalzato, poi è stato bravo Ekuban, potevamo mettere una pezza, ma può capitare. Dovevamo essere più lucidi e sereni, poi bisogna migliorare, da fuori non tiriamo.VAR - Come mai a uniformare una roba che è soggettiva? Impossibile. Dopo un gol annullato a Mandzukic in Atalanta-Juve lo dissi già. Non è facile.RABIOT - No, Miretti ha fatto una buona partita. Il Genoa è davvero, davvero forte.EPISODI VISTI NELLO SPOGLIATOIO - Non dobbiamo avere gli alibi degli episodi, non sta a noi commentare. Noi dobbiamo fare di più.CAMBIASO - Una bella partita come settimana scorsa. E' più sereno nel giocare con la maglia della Juve e stasera per lui era ancora più difficileVLAHOVIC-CHIESA - Buoni movimenti, bella partita di Vlahovic che ha lottato, anche Chiesa ha fatto cose buone. Dobbiamo migliorareRABIOT - Un problema al piede risolto, poi il costato. Non c'è frattura ma c'è dolore.PROGRESSI - Stiamo crescendo, stiamo bene fisicamente, stiamo facendo meglio. Vincerle tutte non è facile, dobbiamo dare continuità e vedere dove dobbiamo migliorare.