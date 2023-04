L'allenatore della Juve Max Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Bologna.SULLA GARA - 'La Juve c'è sempre stata, purtroppo a Milano siamo stati dormienti e abbiamo preso gol su situazione strana. Col Napoli avevamo fatto una buona prestazione, così come con l'Inter in casa o a Roma contro la Lazio. La squadra mette cuore e questa è la cosa più importante, abbiamo degli obiettivi davanti e una partita come questa una settimana fa l'avremmo persa sicuro. Bisogna fare delle vittorie per tornare a vincere, non scordiamoci che dall'esterno è facile, dal 18 gennaio prendiamo mazzate, dentro e fuori dal campo'.SUL BOLOGNA - 'Il Bologna sta facendo un campionato straordinario e credo che Thiago Motta sia uno dei migliori allenatori giovani in circolazione'.DI MARIA - 'Lui ha ricevuto un colpo alla caviglia e ieri gli dava un pò fastidio. I giocatori che stanno male non li porto dietro e preferisco lasciarli a casa'.