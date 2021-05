Eccolo qui, Massimiliano Allegri. Al sole del Gabbione, nella sua Livorno, pronto al ritorno alla Juventus dopo l'ufficializzazione della nuova avventura in bianconero. Qui in basso, il video del match; nella gallery dedicata, foto e video del tecnico juventino rientrato per una giornata nella città natale per onorare il ricordo di Armando Picchi, idolo degli amaranto. Che al Gabbione, per una volta, non ha pensato al risultato: dopo un quarto d'ora di gioco - e due reti di altissimo livello - è pronto a tornare a Torino, per pianificare il futuro.