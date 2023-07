Durante l'allenamento pomeridiano dellaalla, Max, l'allenatore della squadra, ha sottolineato l'importanza di ogni singola azione in una partita, dicendo: "Basta una palla sbagliata in una partita a fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta." A riportarlo è Tuttosport.Durante l'allenamento, la squadra ha avuto una gradita sorpresa con la presenza di Giorgio Chiellini, che ha fatto visita al tecnico e allo staff della Juventus. Ci sono stati scambi di chiacchiere con tutti, da Milik a Vlahovic, passando per Giuntoli e, naturalmente, Allegri, rendendo il momento ancor più speciale.Il giocatore Federico Chiesa si è distinto nel secondo allenamento a Los Angeles, dimostrando grande intensità e determinazione. Dopo un piccolo spavento dovuto a una botta in un contrasto, Chiesa ha continuato ad allenarsi senza problemi. Durante una partitella a campo ristretto 10 contro 10, il talentuoso attaccante ha segnato un gol eccezionale con un movimento di taglio dalla sinistra verso destra, seguito da un potente tiro destro che ha sorpreso il portiere Pinsoglio. Inoltre, va segnalato il gol spettacolare di Yildiz, che ha segnato di testa dimostrando il proprio talento e lasciando un segnale positivo ad Allegri per il futuro.