, a Sky Sport, parla così pre Atalanta-Juve."Una serie di rotazioni, abbiamo giocato mercoledì, siamo nel finale e c'è bisogno di tutti. Quelli che ho cambiato hanno fatto sempre bene. Oggi ho cambiato altri, giovedì ci saranno altri cambi. Partita difficile, la quota Champions si è alzata".- "Minimo 73. Passaggio importante, poi rimarranno le ultime quattro".- "Il ragazzo ha dimostrato che può giocare, quando l'ha fatto ha fatto bene. E' tornato dopo l'infortunio di Lecce in una buona condizione. Gli do fiducia, sono sereno. L'importante è che si faccia una partita di squadra, l'Atalanta è fisica e giocare a Bergamo è sempre difficile"."Qualcosa che non andava? No, in questo momento, nel finale di stagione magari si può pensare al fatto di pensare a se stesso... Ma la squadra va messa davanti a tutto, i ragazzi hanno dimostrato a prescindere da oggi. Abbiamo poi il finale, le semifinali di Europa League. Pensiamo a oggi intanto".