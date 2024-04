Nella giornata odierna, gli appassionati di ippica hanno affollato l'Ippodromo di Capannelle per assistere alle due grandi classiche del turf italiano: il Parioli e il Regina Elena.Nel Parioli, la vittoria è andata al favorito Melfi, montato da Keesaar, che ha trionfato in una volata emozionante battendo Maturlo sul traguardo. Al terzo posto si è piazzato il cavallo tedesco Ghorgan, in una corsa che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultimo istante.Nel Regina Elena, la vittoria è stata conquistata da Beenham, montato da Havana Day, che ha superato Grand Saxon e Calle Almazona. Tuttavia, quest'ultima è stata penalizzata per aver danneggiato Saxon, perdendo così il secondo posto.