La prestazione della Juventus contro l'Atalanta è piaciuta alla Gazzetta dello Sport, che ha promosso l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri. "La Juve ha aggredito l’Atalanta in partenza e nella ripresa della risalita e del quasi ribaltone. Allegri ha “fatto” la partita più di Gasperini: non è poco", il commento in pagella del quotidiano nei confronti del tecnico livornese che prende 6,5 in pagella. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il giudizio del Corriere dello Sport: "Pareggio gli va stretto per la serietà e la passione con cui i suoi ragazzi interpretano la gara. Prova di coraggio che sa di rinascita".