Tutti loro hanno parlato della Juve e di Massimiliano Allegri non regalando solo belle parole e tanta retorica, ma anzi, criticando metodi e allenamenti "italiani", più leggeri se confrontati con l'estero. Tutti, o quasi, perché c'è anche chi come Paulo Dybala ha avuto solo elogi per il suo passato bianconero. E Allegri? In silenzio, non dice nulla e prova a far vedere una Juve migliore, perché la risposta migliore dovrebbe darla proprio sul campo."Poco ci manca che Allegri sia ormai scambiato per una di quelle lattine bersaglio al luna park: se la colpisci e la abbatti, ti porti a casa un bel regalo. Di solito discreto incassatore, il tecnico negli ultimi tempi è sembrato vacillare un po’ sotto il fuoco non certo amico. Al tiro si stanno divertendo in tanti, con precisione a volte indiscutibile, ma con stile ed eleganza inversamente proporzionali", scrive la Gazzetta. Aggiungendo che i grilli parlanti depositari delle verità sulla Juve sono tutti ex juventini. Avanti il prossimo. E l’unico in silenzio, pur essendo quello che avrebbe più da dire, è Dybala: l’unico che ha pianto all’addio. "Che abbiano ragione o torto - si legge ancora - potevano parlare prima. Il pentitismo ha sempre lo sgradevole retrogusto della convenienza".- Tutto è partito con De Ligt che una volta andato via ha spiegato più volte, con insistenza sospetta, gli allenamenti bianconeri e le ambizioni non all'altezza, così come la vena troppo difensiva. Perché? "La sensazione - si legge ancora - è che l’olandese, tutto tranne che uno stupido, abbia individuato alcuni problemi seri della Juve. Non che ci voglia un genio per intuirli, vedendo certe partire.Lui, ma non solo, perché l'accerchiamento è ben più ampio. E un po’ spiacevole. Certo, Allegri si sta dimostrando lontano dalla prima versione e da migliorare c'è moltissimo, ma anche un po’ di prevenzione mina le opinioni esterne e forse anche quelle di uno spogliatoio che non sembra essere compattissimo. Solo Allegri può rispondere, sul campo, con una Juve molto diversa.