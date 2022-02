Come blasta col sorriso Macs, nessuno pic.twitter.com/zFJPnnKye3 — SandroSca (@SandroSca) February 14, 2022

Col sorriso, sempre.è stato grande protagonista diA prescindere dal risultato, è tangibile la crescita dei bianconeri, autori di una buona prova sul campo di una diretta concorrente per il quarto posto.Ecco, il sorriso più largo dopo il gol nel finale di Danilo era proprio il suo, proprio quello dell'allenatore. Allegri si è subito introdotto negli spogliatoi, dove ha iniziato il suo giro di interviste in tv prima di arrivare in conferenza stampa. Lì è arrivata una domanda di un giornalista bergamasco, che ha chiesto la sua impressione sul contestato intervento di Szczesny e sullo scontro con Koopmeiners.Insomma: controffensiva niente male del mister, che ancora sorrideva, e che lo farà per un bel po'.